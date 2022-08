Acidente com artista atrasa entrega de estátuas da Gruta de Apucarana

Da Redação

Estátuas devem ser entregues em torno de 60 dias

Prevista para julho, a entrega das estátuas que formam as 14 estações do Parque da Redenção de Apucarana ainda não tem data para ocorrer. O responsável pela obra, o escultor de Astorga, Lucas Fioresi, enfrentou um problema de saúde que atrasou o projeto.

O projeto é da Mitra Diocesana. De acordo com o coordenador do projeto, Marcos Bueno, o imprevisto envolvendo o escultor atrasou a entrega. "A Via Sacra, Santa Ceia e Batismo de Jesus são algumas das peças que ainda não foram finalizadas. O Lucas foi dar um tranco na moto e lesionou o ombro, que precisou ficar imobilizado ", explica.

Marcos conta que o artista passou por exames e avaliação e deve retornar aos trabalhos na próxima semana. "Dentro de 60 dias, creio que esteja tudo certo. Não gosto de citar datas, mas esperamos que até novembro, as estátuas estejam prontas. O Lucas mesmo quer retornar o quanto antes, pois ficou parado por todo este período", comenta.

As 14 estações da Via Sacra envolvem uma série de esculturas. A maior, a representação da Santa Ceia, tem 13 estátuas envolvidas. “As mãos e as cabeças das esculturas são peças separadas e ainda precisam ser colocadas, depois é preciso pintar tudo e dar o acabamento”, comenta.

Uma das novidades que envolvem a gruta é o busto em homenagem ao monsenhor Roberto Carrara. "O busto já está pronto, mas em breve será colocado no local. Como é uma peça pesada, ela ainda não foi fixada como as outras imagens", acrescenta. O monsenhor, que esteve envolvido com a construção da gruta por um período, está feliz com a homenagem.

"Fiquei muito feliz com a homenagem que ficará na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Agradeço a iniciativa de Dom Carlos José de Oliveira e de todos que estão envolvidos", comenta padre Roberto.

ABERTA DESDE OUTUBRO 2021

A gruta está aberta ao público desde outubro de 2021, e foi criada para se tornar um ponto de peregrinação religiosa no município e região. A imagem de Nossa Senhora de Lourdes está bem no centro da gruta cercada por paredões. Uma queda d'água com mais de cinco metros de altura completa o cenário.

O monumento em honra a Virgem Maria, marca a história da diocese de Apucarana. No Parque da Redenção que passa por uma revitalização completa, além da gruta, tem uma Via Sacra. São 14 estações representadas por personagens moldados em esculturas fixadas ao longo do caminho principal às margens da represa. O parque funciona diariamente das 8 às 17h30.

