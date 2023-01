Acampamento bolsonarista é completamente desmontado em Apucarana

Da Redação

Acampamento bolsonarista nesta segunda-feira (09)

Um registro feito nesta terça-feira (10) mostra a frente do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), em Apucarana, sem nenhum pertence do grupo que manifestava em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Assista no decorrer da matéria.

As margens da BR-376, na cidade do Norte do Paraná, servia de "base" para os manifestantes desde a divulgação do resultado das eleições presidenciais, em 30 de outubro de 2022, quando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi anunciada.

Na tarde desta segunda-feira (09), a equipe do TNOnline foi ao local e flagrou o momento em que o grupo carregava bancos e cadeiras sob supervisão de um policial militar, que conversava com os remanescentes do ato antidemocrático. As barracas ainda estavam montadas, além de inúmeras bandeiras do Brasil. Nesta terça (10), no entanto, nada mais permanece.

O processo de desmontagem

Na segunda-feira (09), entre 10 e 15 bolsonaristas ainda estavam no local quando a reportagem chegou. Dois idosos confirmaram, por volta das 14h30, que estavam desmontando o acampamento a pedido da PM. No entanto, outros manifestantes partiram para cima da equipe do TNOnline logo depois, jogando pedras e proferindo xingamentos. O repórter não foi atingido e deixou o local em segurança.

A desmontagem do acampamento ocorre após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A decisão foi publicada no início da madrugada desta segunda-feira (09) e determina que a retirada dos acampamentos deve ser realizada em 24 horas pela Polícia Militar. A assessoria de imprensa da PM do Paraná informou ao TNOnline que os manifestantes foram informados do prazo de 24 horas para desmobilizar os acampamentos.

A decisão do ministro ocorre após as cenas de barbárie registradas no domingo (8) em Brasília, quando criminosos invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, deixando um rastro de destruição.

