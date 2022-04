Da Redação

Academia e loja de Apucarana são arrombadas por bandidos

Na madrugada deste domingo (3), a Polícia Militar (PM) registrou furtos qualificados no centro de Apucarana. Um deles ocorreu por volta das 4h50, em uma academia de ginástica.



continua após publicidade .

A equipe conversou com o segurança do local, que contou que o alarme disparou e quando foi verificar, constatou um arrombamento da janela do piso superior e de uma porta de blindex interna.

De acordo com a PM, objetos podem ter sido levados. Porém, como a proprietária não pode comparecer no local, não foi possível descrever o que foi furtado. O segurança foi orientado pelos policiais.

continua após publicidade .

O outro furto foi registrado por volta das 3h30, em uma loja de celulares. A PM recebeu a informação de que um relógio foi levado do estabelecimento e que a porta da frente foi arrombada.