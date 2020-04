PM de Apucarana apreende submetralhadora 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu uma submetralhadora .40,de fabricação italiana, no final da noite de quinta-feira (2). Um jovem de 21 anos foi preso no Jardim Ouro Fino.

Segundo a PM, a equipe Rotam recebeu denúncias de que um roubo iria acontecer durante a madrugada e que uma pessoa estaria guardando armas em sua casa.

Conforme a PM, a denúncia também informou que as armas já foram usadas em crimes que aconteceram na cidade, e que o rapaz que estava com as armas já é conhecido no meio policial.

A Rotam foi até a casa do suspeito e a mãe do rapaz autorizou a equipe realizar buscas. Os policiais encontraram no forro da lavanderia da residência, em uma bolsa, uma submetralhadora Beretta .40, fabricação italiana, com 15 munições, um revólver calibre 32, um rádio transmissor que estava ligado na frequência da PM de Apucarana e uma balança de precisão.

De acordo com a PM, o jovem teria confessado que as armas seriam usadas por ele e por outros suspeitos, novamente em um roubo. O rapaz não repassou o nome dos parceiros.

O jovem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

"Uma prisão importante, esse homem preso, já tinha informações de que ele estaria envolvido em assaltos que aconteceram na cidade. Essa arma, submetralhadora, tem um alto poder de fogo. Os crimes que acontecem em Apucarana não vão ficar sem resposta," detalhou o tenente Marco Antônio Matias