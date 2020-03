Apucarana tem dois casos suspeitos de coronavírus

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) informou nesta quinta-feira (19), que dois casos do novo coronavírus estão sendo investigados em Apucarana. Conforme o diretor-presidente da AMS Roberto Kaneta, são duas mulheres de 32 e 34 anos que apresentaram sintomas como tosse, febre e problemas respiratórios. O quadro de saúde delas é estável e ambas estão em isolamento domiciliar até que os resultados dos exames sejam emitidos pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR).

"Uma esteve recentemente em São Paulo e a outra teve contato com uma pessoa que veio da Itália. Um dos casos foi atendido pelo ambulatório do Hospital da Providência e o outro no ambulatório da Unimed de Apucarana. Foram coletados material para exames e as duas pacientes devem ficar em isolamento domiciliar de 7 a 14 dias", informa Kaneta.

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também nesta quinta-feira (19), aponta 1 caso suspeito no município. Contudo, a AMS afirma que agora são dois casos em investigação. O boletim da Sesa deve ser atualizado nesta sexta-feira (20).