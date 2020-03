Sesa confirma quatro casos suspeitos de coronavírus na região; Paraná tem 23 confirmados 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou 4 casos suspeitos de coronavírus na 16ª Regional de Saúde. Conforme boletim divulgado nesta quinta-feira (19), 2 casos são investigados em Arapongas, 1 em Apucarana (que teve um caso descartado) e 1 em Faxinal.

O número de confirmações em todo o Paraná subiu para 23, com 9 casos a mais do que no boletim divulgado na quarta-feira (18). O Estado soma 146 casos em investigação e 122 descartados.

Curitiba é o município com maior número de infectados. Com mais nove casos confirmados, a capital do Estado soma um total de 17 pessoas com covid-19. Segundo a Sesa, as confirmações são de cinco mulheres e quatro homens com idades entre 22 e 81 anos, que estiveram em São Paulo, Itália e Espanha e retornaram a capital do Estado. Casos foram confirmados em Campo Largo (1), Cianorte (2), Foz do Iguaçu (1), Londrina (1) e Maringá (1).

MORTES

A rede Prevent Senior diz ter registrado nesta quinta-feira (19) a quinta morte pelo coronavírus em São Paulo. No Rio de Janeiro, duas mortes foram confirmadas também nesta quinta (19). Ao todo, país vai a 7 casos de morte em decorrência do coronavírus.