Unespar suspende aulas em Apucarana por causa do coronavírus

A direção da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou na tarde desta segunda-feira (16), nas redes sociais, um comunicado informando a suspensão das aulas, como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus. No Paraná são 80 casos suspeitos e 6 confirmados, segundo o Ministério da Saúde.

Considerando a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), a reitoria da Unespar publicou a resolução que determina a suspensão das aulas presenciais em todos os campus da instituição a partir de terça-feira (17), por período indeterminado.



A determinação parte do entendimento de que a Unespar possui uma grande quantidade de estudantes que viajam toda noite, de ônibus, de pequenas cidades para os seus campus. A reitoria orienta também que todas as atividades com grande aglomeração de pessoas sejam canceladas.

Ainda de acordo com as orientações da reitoria, as atividades administrativas devem ser mantidas, estabelecendo, nos espaços de trabalho e atividades, a distância mínima de um metro entre as pessoas.



Estão dispensados das atividades docentes e administrativas os servidores acimas de 60 anos, gestantes, portadores de doenças respiratórias crônicas - que deverão entregar declaração de próprio punho às chefias imediatas, atestando sua condição -, mães e/ou pais que tiverem crianças em casa por causa de suspensão das aulas, ou pessoas que viajaram ou coabitam com pessoas que estiveram em regiões com transmissão comunitária nos últimos 15 dias.

Calendário acadêmico



De acordo com a resolução, o calendário acadêmico, não será afetado pela suspensão. Os docentes deverão providenciar atividades acadêmicas remotas aos estudantes, na plataforma moodle, durante o período de suspensão das aulas presenciais.

Leia a Resolução completa em www.unespar.edu.br



A Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiu no domingo (15), sobre a suspensão das aulas. A medida determina que as atividades letivas acadêmicas presenciais sejam suspensas por duas semanas, a partir desta segunda-feira (16). De acordo com a UFPR, a decisão pode ser prorrogada, dependendo do avanço da Covid-19.