Direção da Unespar decide nesta segunda-feira se suspenderá aulas por causa do coronavírus

A direção da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) decide nesta segunda-feira (16), sobre a suspensão das aulas, como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus. No Paraná são 80 casos suspeitos e 6 confirmados, segundo o Ministério da Saúde.

O diretor do campus da Unespar em Apucarana Daniel Fernando Matheus Gomes, afirmou ao TNOnline que o reitor da instituição de ensino participa de uma reunião na manhã desta segunda (16) em Paranavaí, para decidir sobre a paralisação das aulas por 14 dias. A medida foi adotada por outras universidades como a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF-PR), que também possui campus em Apucarana.

A direção da Faculdade de Apucarana (FAP) informou que fez uma reunião na sexta-feira (13) e decidiu aguardar um parecer dos órgãos competentes como a Secretaria Estadual de Saúde e Autarquia Municipal da Saúde antes de tomar qualquer providência.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiu no domingo (15), sobre a suspensão das aulas. A medida determina que as atividades letivas acadêmicas presenciais sejam suspensas por duas semanas, a partir desta segunda-feira (16). De acordo com a UFPR, a decisão pode ser prorrogada, dependendo do avanço da Covid-19.

Os campi de Realeza, no sudoeste do Paraná, e de Laranjeiras do Sul, na região central do estado, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) também estão com as atividades acadêmicas presenciais suspensas. A Universidade Positivo (UP) também anunciou, nesta segunda-feira (16), a suspensão das aulas e atividades presenciais até 29 de março.



CASOS NO ESTADO

O número de casos suspeitos do novo coronavírus no Paraná subiu para 80 no domingo (15), de acordo com o Ministério da Saúde. São 20 casos a mais do que havia no boletim divulgado pelo ministério no sábado (14). São seis casos confirmados, sendo cinco deles em Curitiba e um em Cianorte.