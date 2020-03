Diocese de Apucarana divulga boletim médico sobre estado de saúde do padre Egídio de Vidi

A Diocese de Apucarana informou que o Bispo Dom Carlos José de Oliveira, visitou o padre Egídio de Vidi, de 95 anos, na manhã deste sábado (14). Ele foi internado no final da tarde de quinta-feira (12), no Hospital da Providência após passar mal em casa.

Segundo a Diocese, houve uma melhora geral, porém o estado do padre ainda é grave, a respiração continua sendo realizada por aparelhos, ele está acordado, lúcido, sem condições de fala e um pouco agitado.



Na quinta, o padre passou por exames laboratoriais e de imagem, e de acordo com o boletim, sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). O relatório médico diz ainda que ele não movimenta o lado direito do corpo e possui dificuldade respiratória.O estado de saúde é considerado muito grave e ele segue internado. A nota da Diocese pede ainda que as orações pela saúde do padre sejam intensificadas.



Em seus 60 anos de vida sacerdotal, padre Egídio passou pelas cidades de Macapá (AP), Assis (SP) e Apucarana. Em sua vida religiosa, antes de chegar na Cidade Alta, atuou como professor de Música, Matemática e Desenho em instituições religiosas, resultado de sua formação acadêmica anterior ao sacerdócio ainda na Itália, onde cursou três anos de Engenharia Eletrônica.

Recentemente, o padre recebeu uma homenagem do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana pelos serviços prestados como capelão durante 42 anos, aos policiais e bombeiros militares.