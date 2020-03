Prefeitura de Apucarana realiza melhorias no asfalto do Parque Industrial Norte

Os buracos nas marginais que integram o Parque Industrial Norte de Apucarana foram arrumados durante a tarde desta terça-feira (10). O serviço havia sido anunciado pela prefeitura no final de fevereiro.

Os reparos foram realizados na Avenida Francisco Kitano, onde haviam buracos profundos próximo ao pontilhão e também na Avenida Zilda Seixas do Amaral, onde usuários da via chegaram a utilizar galhos para sinalizar uma cratera aberta no local.





A concessionária Viapar, responsável pela rodovia, também havia realizado no mês passado o conserto de um buraco na alça de acesso à marginal, que acabou provocando um grave acidente com o ciclista Rafael Coelho. Na época, a reportagem apurou que outros ciclistas caíram no mesmo buraco, porém não se machucaram com tanta gravidade.