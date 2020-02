Engenheiro apucaranense sofre ferimentos graves após cair de bicicleta

O engenheiro de Apucarana Raphael Coelho de 41 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de bicicleta na manhã deste domingo (23). O acidente aconteceu na Avenida Francisco Kitano, no Parque Industrial Norte, em Apucarana.

Equipes dos Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, socorreram Raphael que sofreu um traumatismo craniano grave. Ele foi levado ao Hospital da Providência e depois transferido para Londrina.

Raphael e um grupo de ciclistas, como de costume foram pedalar logo no começo da manhã, eles estacionaram os carros na região do Parque Industrial Norte e seguiram com as bicicletas até a entrada de Arapongas.

Ciclista experiente, Raphael tinha o costume de fazer várias vezes o trajeto, ele iria pedalar 80 Km, em uma das voltas, ao sair da marginal, na BR-369 e entrar no pontilhão, acabou passando em um buraco e caiu.

O engenheiro é bastante conhecido em Apucarana e região. É casado com a empresária Marianna Perez, e tem três filhos.



Por volta das 13h deste domingo, ele foi transferido para o Hospital do Coração, em Londrina. A família pede orações para a recuperação dele.