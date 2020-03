Chuva com vento forte derruba árvores e alaga rua, em Apucarana

A chuva com vento forte e granizo derrubou duas árvores e deixou pelo menos uma rua alagada, na tarde desta segunda-feira (2), em Apucarana.

Segundo informações do centro operacional do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu com a força do vento na Rua Coqueiro, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo. O mesmo ocorreu com outra árvore, na Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

Ainda conforme os bombeiros, a Rua Julio Baena Rodrigues, no Jardim Cidade Alta ficou alagada por conta da chuva. Até as 19 horas, não havia registro de outras ocorrências na cidade.

PREVISÃO PARA TERÇA-FEIRA (3)

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a circulação dos ventos nos baixos níveis da atmosfera mantém o transporte de umidade do oceano para o continente nesta terça-feira, com isso o tempo fica instável com previsão de chuvas fracas no leste Paraná.

No Litoral em alguns momentos as chuvas oscilam entre fraca a moderada. Na faixa norte, Centro e Campos Gerais chuvas isoladas estão previstas para o período da tarde e faz calor nessas regiões. Na terça, também deve chover em Apucarana e região, conforme previsão do Simepar, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.