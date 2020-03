Apucarana registra chuva de granizo nesta segunda-feira 

Apucarana registrou uma forte chuva de granizo, por volta das 16h40 desta segunda-feira (2). O dia começou ensolarado e as temperaturas atingiram a casa dos 25ºC. Por volta das 16 horas o tempo fechou e o sol cedeu espaço para chuva com ventos de até 56 km/h, segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Até às 17 horas não havia registros de estragos na em Apucarana. Conforme informações de leitores, também choveu forte em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. Em Mandaguari, o Corpo de Bombeiros foi acionado após a queda de uma árvore por conta do forte vento.

PREVISÃO PARA TERÇA-FEIRA (3)

A circulação dos ventos nos baixos níveis da atmosfera mantém o transporte de umidade do oceano para o continente nesta terça-feira, com isso o tempo fica instável com previsão de chuvas fracas no leste Paraná. No Litoral em alguns momentos as chuvas oscilam entre fraca a moderada. Na faixa norte, Centro e Campos Gerais chuvas isoladas estão previstas para o período da tarde e faz calor nessas regiões. Na terça, também deve chover em Apucarana e região, conforme previsão do Simepar, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.