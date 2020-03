Adolescente é apreendido suspeito de matar homem a tiros, em Apucarana

A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (2) a apreensão de um adolescente suspeito de assassinato, em Apucarana. O crime aconteceu em 21 de dezembro de 2019, na Rua XV de Novembro, na Vila Regina, e vitimou Ricardo Gabriel.

O Setor de Homicídios da 17ª Subdivisão Policial (SDP), apreendeu o adolescente na quinta feira passada (27 de fevereiro), mediante mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Infância e Juventude de Apucarana.

Segundo a polícia o adolescente confessou a prática do crime, alegando que a vítima teria furtado sua bicicleta, bem como estava ameaçando o adolescente de morte.

Diante das investigações, a Justiça da Infância e Juventude de Apucarana expediu Mandado de Internação Provisória em desfavor do adolescente, que será encaminhado para o Centro de Socioeducação (Cense) de Londrina.

RELEMBRE O CRIME

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros e a facadas em Apucarana. O crime aconteceu na noite de 21/12/19 por volta das 22h18, na Rua XV de Novembro, na Vila Regina.



Moradores do bairro escutaram os tiros e chamaram a Polícia Militar (PM). Ricardo Gabriel foi encontrado caído no meio da rua. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamados, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme a PM, o corpo do homem apresentava pelo menos duas perfurações por arma branca que atingiram o tórax e pelo menos um tiro que também atingiu o peito da vítima.