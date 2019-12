Homem é assassinado em Apucarana 

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros e a facadas em Apucarana. O crime aconteceu na noite de sábado (21), por volta das 22h18, na Rua XV de Novembro, na Vila Regina.

Moradores do bairro escutaram os tiros e chamaram a Polícia Militar (PM). Ricardo Gabriel foi encontrado caído no meio da rua. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamados, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme a PM, o corpo do homem apresentava pelo menos duas perfurações por arma branca que atingiram o tórax e pelo menos um tiro que também atingiu o peito da vítima.

Segundo a PM, a equipe conversou com a esposa do homem, ela disse que também tinha escutado os tiros, mas que não sabia que seu marido tinha sido atingido. E não sabe a motivação do crime.

A Polícia Civil foi chamada, e vai investigar o assassinato.