Confira o que abre e fecha no feriado desta terça (11) em Apucarana

Shopping e alguns supermercados funcionam em horário especial neste feriado municipal (11), dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Catedral e da Diocese de Apucarana. Confira a programação!

Comércio:

As lojas do comércio local estarão fechadas nesta terça (11).

Shopping CentroNorte:

A praça de alimentação do Shopping CentroNorte vai funcionar das 11h30 às 22 horas, e as lojas ficarão abertas das 13 às 19 horas. Alguns supermercados da cidade também trabalham em horário especial neste feriado, das 8h30 às 20 horas.

Vacinação:

A vacinação contra o sarampo também segue nesta terça (11), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Romeu Milani, na Rua Osvaldo Cruz, no centro de Apucarana. A partir da quarta-feira (12), a vacinação contra o sarampo se estende às demais unidades básicas de saúde.

Festa Nossa Senhora de Lourdes:

A Festa de Nossa Senhora de Lourdes segue com solenidade da padroeira e missa às 10 horas; além de consagração das crianças; às 15 horas, com unção dos enfermos e idosos. Já as 19h30, tem missa solene e procissão luminosa.