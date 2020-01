Identificado motorista morto carbonizado em acidente na região; caminhão tinha placas de Apucarana

O motorista morto em acidente na manhã desta quinta-feira (23), em São Pedro do Ivaí, foi identificado como sendo Milton Aparecido Martins, de 41 anos. A informação foi confirmada pela polícia civil (PC), que fez o acompanhamento da ocorrência. Ele dirigia um caminhão com placas de Apucarana, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, batendo de frente contra uma carreta com placas de Marialva.

De acordo com informações preliminares, Martins era recém contratado como motorista pela empresa de Apucarana. O ajudante dele, Juliano Donizete da Silva, de 40 anos, conseguiu sair do caminhão e teve apenas ferimentos leves. Ele foi ouvido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). De acordo com o que foi relatado à polícia, o motorista teria ficado preso às ferragens com a batida, por isso não conseguiu se salvar.



Na carreta com placas de Marialva, estava o motorista Alessandro Kadluvisky, de 31 anos com a esposa e dois filhos, de 10 e 7 anos. Todos tiveram ferimentos leves e estão fora de risco.