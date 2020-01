Carreta com placas de Apucarana pega fogo após colisão em São Pedro do Ivaí; uma pessoa morreu

Dois caminhões bateram de frente na PR-082, na curva no cortume, a cerca de 2 km de São Pedro do Ivaí. O acidente ocorreu por volta das 06h30 dessa quinta-feira (23). Um internauta está no local e encaminhou fotos.

A equipe do Hospital de São Pedro do Ivaí foi acionada para prestar atendimento às vítimas. Conforme informações, o motorista da carreta de Marialva, identificado por Alessandro, e mais três ocupantes não tiveram ferimentos graves e já receberam atendimento.

Já o motorista da carreta de Apucarana, identificado como Milton, não conseguiu se desprender das ferragens e morreu carbonizado. O ajudante do motorista, identificado por Juliano, não sofreu ferimentos graves e também foi levado para o hospital.

A Polícia Rodoviária de São João do Ivaí está no local para fazer os levantamentos.

* Informações Canal HP de São João do Ivaí