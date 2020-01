Vídeo mostra acidente envolvendo táxi em Apucarana; assista

A taxista que se envolveu em um acidente na noite de terça-feira (14), em Apucarana já deixou o Hospital da Providência. Ela agora se recupera dos ferimentos e do grande susto.

Imagens de uma câmera de segurança revelam detalhes de como o acidente que envolveu um táxi, uma caminhonete e um ônibus teria acontecido. É possível perceber que a taxista está parada no estacionamento de uma empresa, e entra novamente na Avenida Governador Roberto da Silveira. Veja:

Não se sabe se a motorista iria fazer um retorno ou entrar em uma outra empresa. Mas a manobra é considerada irregular, segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF.

Aquele trecho, onde aconteceu o acidente, não é de responsabilidade da

PRF, mas o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da PRF, Marcos

Vinicius da Silva, analisou as imagens e faz as orientações.

"Pelas imagens é possível perceber duas situações totalmente

irresponsáveis, a primeira: iria retornar em uma faixa de pedestres, isso não é permitido. Segunda: é uma faixa continua dupla amarela, e não se pode fazer retorno, esse trecho é perímetro urbano, mas com características de rodovia. Fazer uma manobra dessa é uma falta de atenção," explica o PRF.

O PRF ainda ressalta, que alguns motoristas as vezes cometem pequenas

infrações de trânsito achando que nunca vai acontecer nada. "É nessas

horas que acontecem os acidentes, acidentes com mortes, com graves ferimentos. Os profissionais de táxi, de outros aplicativos, eles devem ter muita responsabilidade. Todos os motoristas precisam ficar atentos e seguir as regras, ter prudência," enfatiza.

A Polícia Militar (PM) que responde pelo local onde aconteceu o acidente, ouviu testemunhas, os condutores e confeccionou um boletim de ocorrência. "Todo acidente a PM vai até o local, promove ajuda no socorro se necessário, controla o trânsito, mas não julga os casos. Colhemos todas as informações de testemunhas e de condutores. Acidentes que existem vítimas fatais, a Polícia Civil abre um inquérito para apurar as causas. Em caso de danos materiais, de feridos, cabe aos envolvidos acionar a justiça, que irá julgar o caso," explica o Sargento Claudio Gonçalves.

Comerciantes que trabalham naquela região relataram que todos os dias, é possível flagrar um motorista cometendo alguma irregularidade, furam o sinal vermelho ou realizam o retorno irregular.

Para a PM, falta consciência de alguns motoristas. "A PM realiza blitz de trânsito com frequência, durante as abordagens sempre orientamos os motoristas. Onde aconteceu o acidente, é um local muito bem sinalizado. O que falta é o condutor ter mais respeito as normas de trânsito. É preciso ter mais consciência," finaliza o Sargento.

A motorista do carro, chegou a ficar presa dentro do táxi, devido a forte batida.