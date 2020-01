Taxista fica presa nas ferragens em acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira

Um acidente envolvendo um táxi, uma caminhonete e um ônibus mobilizou na noite desta terça-feira (14) equipes de socorristas de Apucarana. A colisão aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, em trecho próximo a entrada do Núcleo Guaracy Freire. A motorista do táxi ficou presa entre as ferragens.

Segundo testemunhas, o táxi estava no estacionamento de uma empresa nas proximidades e teria saído abruptamente para pista, sendo atingido por uma caminhonete S-10 e, na sequência, atingido um ônibus que estava parado no semáforo. Socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento da motorista de táxi.

Após ser desencarcerada, a motorista foi encaminhada com ferimentos considerados moderados e consciente ao Hospital da Providência. A motorista da S-10 foi socorrida por terceiros e também encaminhada para atendimento médico com ferimentos leves. Já o motorista do coletivo e os passageiros não se feriram.

As causas do acidente devem ser investigadas