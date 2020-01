Corpo da bebê que se afogou é velado hoje em Apucarana

Está sendo velado hoje (03), na capela mortuária de Apucarana, o corpo da bebê Lívia, de 1 ano e 4 meses, que faleceu na tarde de ontem (02), no hospital Materno Infantil. Ela estava internada desde o dia 1º, quando sofreu um acidente em casa. O sepultamento está marcado para acontecer as 15h desta sexta-feira.

Lívia sofreu um afogamento acidental. De acordo com informações dos bombeiros, que fizeram o primeiro atendimento, a criança teria se afogado em uma piscina de brinquedo que estava no quintal da casa, no Residencial Três Reis.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada, com o apoio do Samu, e encontrou a bebê inconsciente com parada cardiorrespiratória, mas conseguiu reanima-la. Segundo informações de familiares, a criança conseguiu abrir sozinha a porta que dá acesso à piscina e foi encontrada inconsciente minutos depois.

O caso tem causado grande comoção nas redes sociais, desde o acidente. Familiares da criança agradeceram, através da internet, todo o apoio e orações da comunidade.

Os Bombeiros fizeram esclarecimentos ontem (02), sobre os procedimentos em casos de afogamentos acidentais.