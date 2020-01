Criança de um ano se afoga na piscina de casa, em Apucarana

Uma criança de um ano caiu na piscina e se afogou na tarde de ontem (1º), no Residencial Três Reis, em Apucarana. A equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada, com o apoio do Samu, e encontrou o bebê inconsciente com parada cardiorrespiratória, mas conseguiu reanima-lo.



Segundo informações de familiares, a criança conseguiu abrir sozinha a porta que dá acesso à piscina e foi encontrada insconsciente minutos depois.

Após atendimento, a criança foi encaminhada para o Hospital da Providência e segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).