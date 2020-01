Morre bebê que se afogou no Ano Novo, em Apucarana

A bebê Lívia, de 1 ano e 4 meses, faleceu na tarde de hoje (02), no hospital Materno Infantil de Apucarana, onde estava internada desde ontem, após sofrer um acidente em casa.

De acordo com informações dos bombeiros, que fizeram o primeiro atendimento, a criança teria se afogado em uma piscina de brinquedo que estava no quintal da casa, no Residencial Três Reis.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada, com o apoio do Samu, e encontrou a bebê inconsciente com parada cardiorrespiratória, mas conseguiu reanima-la. Segundo informações de familiares, a criança conseguiu abrir sozinha a porta que dá acesso à piscina e foi encontrada inconsciente minutos depois.



O caso tem causado grande comoção nas redes sociais, desde o acidente.

Os Bombeiros fizeram esclarecimentos na tarde de hoje (02) sobre os procedimentos em casos de afogamentos acidentais.