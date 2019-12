Motociclista de Apucarana fica ferido após se enroscar em fio telefônico

Um motociclista de Apucarana foi pego de surpresa após ser “laçado” por um fio telefônico solto na Rua Clóvis da Fonseca, em frente ao Instituto do Cego, em Apucarana, quando seguia de moto para o trabalho. O episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) com o radialista Cezar Neves. “Quando vi estava no chão. Um fio telefônico chicoteou o meu pescoço. Por sorte eu estava em velocidade baixa. Machuquei o cotovelo, a mão esquerda, o joelho esquerdo, e o fio bateu no meu pescoço e queixo”, explica.

Cezar conta que se assustou na hora devido a quantidade de sangue que saiu do corte feito pelo fio telefônico no queixo. “Pensei que fosse sangue do pescoço, fiquei apavorado e recebi ajuda de alguns pedreiros que trabalhavam na obra. Fui levado por um rapaz que passava na rua à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas por sorte o corte maior foi no queixo. Mesmo assim, o machucado no pescoço atingiu a jugular direita até a orelha esquerda. Se eu estivesse mais rápido, o fio tinha cortado minha jugular e eu poderia ter morrido”, conta.

Cezar conta que está medicado, mas que ainda sente um pouco de falta de ar e não consegue se alimentar devido a um fechamento da glote. Ele ainda não passou por um raio-x e não sabe se houve um ferimento interno mais grave. “Fios soltos são problemas sérios e pessoas se machucam diariamente na nossa cidade. Espero que tomem providência”, ressalta.

De acordo com a Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), quem faz a locação dos postes para a colocação dos fios telefônicos é a Companhia Paranaense de Energia (Copel).

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Copel e aguarda uma nota de esclarecimento.

ATUALIZAÇÃO

A Copel afirmou, em nota, que está atuando em toda a cidade, retirando cabos de telefone que estão fora do padrão. Ela pede ainda para a população denunciar a ocorrência de fios soltos nas ruas.