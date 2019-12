Copel orienta população a denunciar fios telefônicos soltos em Apucarana 

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que informou que o fio telefônico que atingiu um motociclista de Apucarana na manhã desta sexta (13), em Apucarana, rompeu após ser atingido por um galho de árvore.

De acordo com a Copel, a companhia de energia está atuando em toda a cidade, retirando cabos de telefone que estão fora do padrão e orienta a população que denuncie cabos soltos através do telefone 0800-5100116.

Aconteceu hoje em Apucarana. Entenda:

Um motociclista de Apucarana foi pego de surpresa após ser “laçado” por um fio telefônico solto na Rua Clóvis da Fonseca, em frente ao Instituto do Cego, em Apucarana, quando seguia de moto para o trabalho. O episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) com o radialista Cezar Neves. “Quando vi estava no chão. Um fio telefônico chicoteou o meu pescoço