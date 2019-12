Justiça condena homem por divulgar imagens íntimas e ameaçar modelo apucaranense

A Justiça deu ganho de causa, tanto a nível Cível quanto Criminal, à modelo apucaranense Sharmila Chambó, que teve fotos e vídeos íntimos divulgados nas redes sociais após ameaças. O caso, que ganhou grande repercussão, aconteceu em abril de 2018. Um rapaz, com quem ela teve um relacionamento, foi apontado no processo como o autor da divulgação das imagens e também de ameaças contra ela. Às duas decisões, cabe recurso.



O rapaz foi condenado na esfera cível a uma indenização de R$ 40 mil por danos morais. A sentença foi proferida pela juíza Renata Bolzan Jauris, da 2ª Vara Cível de Apucarana.

De acordo com o advogado de Sharmila, Vinícius Zanoni, no processo penal, o homem foi denunciado por duas condutas de ameaça e foi condenado a dois meses de detenção em regime aberto. “A pena é baixa porque a lei 13.718, que alterou parte do código penal e que considera a exposição de imagens e vídeos de nudez e íntimas, ainda não estava em vigor. Essa lei foi acrescentada ao código em setembro e o episódio foi em abril do ano passado. Caso fosse hoje, o réu seria condenado de 1 ano a 5 anos de prisão em regime fechado”, explica.

O advogado do rapaz, Márcio Rei, foi procurado pela reportagem, mas preferiu não se manifestar antes de ter completa ciência do teor das sentenças.