Taxista que abandonou carro após acidente tem alvará suspenso pela prefeitura

O motorista de Apucarana que abandonou um táxi em via pública após se envolver com um acidente na Via Feliz na semana passada teve o alvará suspenso pela Superintendência de Trânsito, Transporte e Segurança do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda. A informação foi confirmada ontem.

Segundo a prefeitura, o taxista Odair Montesso de Paiva é reincidente em casos de acidente de trânsito e envolveu-se em nova colisão no último dia 5 de dezembro. “Conforme a Lei Complementar nº 003/2015, que dispõe sobre o serviço de táxi no município, não é previsto o carro reserva, e como o veículo foi bastante danificado, legalmente o Município suspendeu sua licença”, explicou Carlos Mendes, superintendente do órgão. Segundo ele, as circunstâncias do acidente também estão sendo investigadas.

O serviço de táxi em Apucarana é regido pelo Idepplan, que é responsável por planejar, controlar, fiscalizar e delegar sobre sua exploração com base em leis e decretos. A prestação dos serviços está condicionada à outorga de permissão para sua exploração e a licença de tráfego para o veículo.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (5) na Rua São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente envolveu uma van e o táxi. Os dois veículos ficaram destruídos. Segundo o motorista da van, o taxista teria cruzado a preferencial. Após o acidente, o taxista fugiu a pé abandonando o veículo que foi retirado apenas no dia seguinte.