Motorista de táxi se envolve em acidente e abandona o carro, em Apucarana

O motorista de um táxi é suspeito de abandonar o carro após se envolver em um acidente. A batida aconteceu na noite de quinta-feira (6) na Rua São Paulo, na Vila Feliz, em Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente envolveu uma Van e o táxi. Os dois veículos ficaram destruídos. Por sorte, ninguém se feriu.

O motorista da Van, Amauri Colombo, contou que o taxista teria cruzado a preferencial dele. "Eu estava com a minha esposa, indo para a igreja, como de costume, toda quinta vamos ali no São José, quando de repente aconteceu a batida. Eu acredito que ele estava em alta velocidade, não tem nem marca de freios, por sorte, não nos machucamos. Mas meu prejuízo foi grande, quebrou até o chassi da minha Van, que eu uso para trabalhar," detalha.

Ainda segundo o motorista da Van, o taxista saiu correndo, abandonando o carro dele. "Quando eu sai da Van, e fui conversar com ele, ele simplesmente saiu correndo. Eu vou atrás dos meus direitos. Ele não quis nem saber se alguém se machucou. Ele só saiu correndo. Já fui na casa dele, mas não consegui encontrá-lo," conta Amauri.

A PM também foi até a casa do taxista, mas até o momento ele não foi encontrado, porém já foi identificado. A princípio o suspeito já se envolveu em situações de embriaguez ao volante.

O nome do taxista não foi revelado. O caso segue sendo investigado. O carro foi retirado do local do acidente na manhã de hoje (7).