Semáforo da Rua Oswaldo Cruz é recolocado nesta terça-feira

O semáforo no cruzamento entre as ruas Oswaldo Cruz e Gastão Vidigal, em Apucarana foi recolocado na manhã desta terça-feira (10). O aparelho foi instalado em abril deste ano, e retirado para a conclusão de uma obra da Sanepar no começo deste mês.

A Sanepar, informou na época, que a estrutura do solo onde o sinaleiro estava foi abalada com a obra realizada, por isso o aparelho precisou ser retirado.

Além disso, a assessoria da Sanepar disse que avisou a Prefeitura de Apucarana sobre o problema e que removeu o equipamento, e que iria recolocá-lo em breve.