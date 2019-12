Obra provoca retirada de semáforo no centro de Apucarana 

Uma obra realizada no cruzamento entre a Rua Osvaldo Cruz, com a Rua Gastão Vidigal, em Apucarana, provocou a retirada do sinaleiro instalado em abril deste ano. A responsável pela obra, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) confirmou o episódio e informou que a obra abalou a estrutura do local onde o sinaleiro estava. Além disso, a assessoria da Sanepar disse que avisou a Prefeitura de Apucarana, que removeu o equipamento e deve recolocá-lo em breve.

Em abril, a superintendência de Trânsito da Prefeitura de Apucarana instalou este sinaleiro e mais dois semáforos na área central. Os dispositivos estão sendo implantados nas esquinas das ruas Clotário Portugal com Osório Ribas de Paula, Gastão Vidigal com a Osvaldo Cruz e Nagib Daher com a Miguel Simião.