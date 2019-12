Apucaranenses reclamam de cheiro e gosto da água encanada

Moradores de Apucarana estão reclamando que a água fornecida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está com sabor e cheiro ruim. As queixas começaram há cerca de três dias através das redes sociais, como Facebook e WhatsApp.

O gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, foi procurado por nossa equipe, mas afirmou que, conforme orientação da empresa, não poderia se manifestar e que apenas a assessoria de imprensa pode se posicionar nestes casos. A reportagem então entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa, em Curitiba, que prometeu enviar o posicionamento da Sanepar sobre o caso.

ATUALIZAÇÃO

Em nota, a Sanepar afirmou que as características diferentes da água foram causadas por chuvas fortes e garante não haver risco à saúde. Confira.