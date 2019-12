Sabor e cheiro ruins da água em Apucarana foram causados por forte chuvas, diz Sanepar

Moradores de Apucarana estão reclamando que a água fornecida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está com sabor e cheiro ruim. As queixas começaram há cerca de três dias através das redes sociais, como Facebook e WhatsApp. A Sanepar entrou em contato com a nossa equipe e enviou uma nota oficial.

Nota completa:

A Sanepar informa que o gosto sentido por moradores de Apucarana na água distribuída pela empresa nos últimos dias não oferece qualquer risco à saúde humana e animal.

Análises físico-químicas e biológicas realizadas pela Companhia atestam que a água atende a todos os parâmetros de potabilidade determinados pela Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde.

O gosto na água tratada surgiu depois da ocorrência de chuvas fortes, após longo período de estiagem. As chuvas devem ter carreado ao manancial microalgas que conferem gosto à água. Apesar de não apresentar toxicidade, o gosto é percebido pelas pessoas. Essa percepção pode variar de pessoa para pessoa.

O problema já está equacionado, mas é possível que alguns moradores ainda sintam as alterações por conta da água armazenada nos reservatórios domiciliares e locais mais distantes, onde a troca da água na tubulação ocorre de maneira mais gradual.

Ressaltamos que a água distribuída é absolutamente segura e não representa nenhum risco à saúde.