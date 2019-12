Professores que aderiram à greve se reúnem na Praça Rui Barbosa 

Professores e funcionários da rede estadual que aderiram à greve se reuniram hoje pela manhã na Praça Rui Barbosa, em Apucarana. A paralisação com tempo indeterminado, foi aprovada pela categoria em assembleia realizada no dia 22 de novembro, conforme Hermes Leão, presidente da APP-Sindicato, representante da classe no Estado.

Amanhã, dia 3, acontece uma assembleia em Curitiba para saber dos passos da greve aconteceu hoje de manhã. Na sequência, mais informações sobre a adesão de professores de Apucarana à greve.

A APP-Sindicato de Apucarana irá disponibilizar ônibus para os professores e funcionários públicos que queiram participar de um ato unificado contra a reforma da previdência do Estado.