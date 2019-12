Polícia Civil de Apucarana prende suspeito de assaltar e estuprar mulher na saída de supermercado 

Um homem suspeito de assaltar e estuprar uma mulher que saía de um supermercado no Jardim Apucarana, no dia 14 de novembro, foi preso na tarde desta terça-feira (26) pela Polícia Civil de Apucarana. Ele foi encontrado pelos policiais em Sarandi.

A Polícia Civil deve apresentar o suspeito ainda na tarde desta terça. Mais informações em breve.

Relembre o caso:

Uma mulher foi estuprada durante assalto na noite de quinta-feira (14), em Apucarana. A vítima foi rendida pelo criminoso no estacionamento de um supermercado, no Jardim Apucarana, e abandonada nua na Rua Mesces, no Jardim Curitiba. Conforme informações da Polícia Militar (PM), a vítima disse que após sair do mercado entrou em seu carro,momento em que um homem negro de camiseta listrada de vermelho entrou no carro rapidamente e anunciou o assalto.