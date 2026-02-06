Leia a última edição
Prefeitura do PR encerra inscrições para vagas de faxineira nesta sexta (06)

O cargo exige ensino fundamental completo, com jornada de 40 horas semanais

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 10:37:38 Editado em 06.02.2026, 10:37:25
Prefeitura do PR encerra inscrições para vagas de faxineira nesta sexta (06)
Autor A seleção ocorrerá em fase única - Foto: Reprodução/Freepik

A Prefeitura de Irati, na região central do Paraná, encerra nesta sexta-feira (6) o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 15 vagas imediatas e cadastro reserva para o cargo de faxineira.

📰 LEIA MAIS: Salário de até R$ 6 mil: prefeitura do PR encerra inscrições nesta sexta

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente, nos dias 5 e 6 de fevereiro, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida João Stoklos, s/n. Veja o edital completo aqui.

O cargo exige ensino fundamental completo, com jornada de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 1.730,80.

A seleção ocorrerá em fase única, por meio de análise de títulos, com comprovação de escolaridade e experiência profissional, tendo caráter eliminatório e classificatório.

As contratações serão feitas em regime especial, sob a CLT, com prazo inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração. O processo seletivo terá validade de até um ano, contada a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

