Salário de até R$ 6 mil: prefeitura do PR encerra inscrições nesta sexta

A Prefeitura de Francisco Beltrão, região sudoeste do Paraná encerra nesta sexta-feira (6) o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O objetivo é atender demandas temporárias da administração pública municipal.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59, exclusivamente pela internet, no portal oficial de concursos da prefeitura.

O processo seletivo contempla diversas funções, entre elas agente administrativo, agente de serviços gerais, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, motorista, nutricionista, odontólogo, psicólogo, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, tradutor e intérprete de Libras, além de instrutores de música, idiomas, informática, artes, esportes, dança, teatro, xadrez e outras áreas, entre vários cargos.

Os salários variam de R$ 1.600,91 a R$ 6.403,73, podendo chegar a R$ 28,09 por hora-aula para funções de magistério, com jornadas de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

Para participar, é necessário comprovar a escolaridade exigida, ter registro no conselho profissional quando aplicável, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental.

A seleção será realizada por prova de títulos e experiência profissional (análise de currículo), com caráter eliminatório e classificatório.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O edital completo pode ser conferido aqui.