PSDB confirma César Silvestri como candidato ao Senado pelo Paraná

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) confirmou o nome de Cesar Silvestri Filho como candidato ao Senado pelo Paraná em convenção partidária realizada no dia 20/7 em Curitiba.

O ex-prefeito de Guarapuava, que era apontado como pré-candidato ao governo estadual, vai ser o representante da federação PSDB-Cidadania. Cesar Silvestri Filho também foi deputado estadual em 2010.

Cesar Silvestri nasceu em 4 de outubro de 1980 em Guarapuava. É casado com Renata Dittert Cruz e pai de dois filhos, Maria Augusta e Cesar Neto. Silvestri se formou em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná e é pós-graduado em direito público.

Foi duas vezes prefeito do município. Na primeira eleição em 2012, Cesar venceu o pleito e se tornou o prefeito mais jovem de Guarapuava, com 51.425 votos (54,06%).Em 2016 foi reeleito com 57.969 votos (60,07%).

Durante seu mandato como prefeito, foi vice-presidente da FNP (Federação Nacional de Prefeitos) para Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) e vice-presidente da Amocentro (Associação dos Municípios do Centro do Paraná).

Em 2019, filiou-se ao Podemos e assumiu o diretório do partido no Paraná. Deixou o Podemos, no início de 2022, para ingressar no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) como pré-candidato ao governo do Paraná, sendo o primeiro guarapuavano a concorrer ao pleito por eleições diretas.





