PP lança Guto Silva como candidato ao Senado pelo Paraná

O candidato ao Senado tem 45 anos e nasceu em Maringá

O Partido Progressistas do Paraná, após convenção partidária no sábado (23/7), no Parque de Exposições de Londrina, oficializou a candidatura de Guto Silva ao Senado.

Guto Silva está no segundo mandato como deputado estadual e é ex-secretário da Casa Civil do governo Ratinho Junior. O candidato ao Senado tem 45 anos e nasceu em Maringá. Formou-se em Administração, com habilitação em Comércio Exterior.

Aos três anos de idade transferiu-se com a família para Pato Branco onde cresceu e iniciou a carreira acadêmica, empresarial e política. Guto Silva é doutorando em Gestão de Negócios, casado com Karina Amadori e pai de Francisco e Mariana.

Guto é empresário, atuando na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, consultor internacional de empresas, do Sebrae/PR. Como trader e consultor internacional de negócios já esteve em mais de 65 países na Ásia, África, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e no Oriente Médio, desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos e realizando negociações comerciais. Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha

É graduado em Administração com habilitação para Comércio Exterior, Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School. Atualmente faz doutorado em Gestão de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones/Argentina e tem Pós-MBA em TrendsInnovation, pela Inova Business School.

Como professor universitário de graduação e pós-graduação, teve artigos e livros utilizados como bibliografia da área internacional e foi citado em mais de 1.000 pesquisas de produção acadêmica, publicou dois livros pela editora Aduaneiras: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global.

Iniciou a carreira política em Pato Branco, em 2009, quando foi eleito vereador, o mais votado do município naquela eleição. Exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná entre 2012 e 2014. Foi eleito deputado estadual em 2014, com 45.313 votos pelo PSC, e reeleito em 2018, pelo PSD, com 66.412 votos, o mais votado do seu partido. Ainda em seu primeiro mandato, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, ocupou a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, presidência da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, presidência da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e coordenador da Bancada Digital. Assumiu interinamente a presidência da Casa em 2018, com a licença temporária do titular, deputado Ademar Traiano. Com a eleição de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) ao Governo do Estado, Guto foi nomeado secretário-chefe da Casa Civil, em 2019. Posto que deixou em janeiro de 2022 para ser pré-candidato ao Senado Federal.

O mandato de senador é de oito anos. A cada quatro anos, são renovados um ou dois terços das cadeiras - de forma alternada.

Em 2022, um terço das cadeiras será renovado (27 vagas). Dos três representantes do Paraná da Casa, o mandato de Alvaro Dias (Podemos) é o que termina este ano.

O calendário eleitoral prevê a realização das convenções partidárias de 20 de julho a 5 de agosto. Porém, a oficialização das candidaturas depende de protocolo das atas das convenções na justiça eleitoral.

