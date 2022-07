Conheça os candidatos ao Senado pelo Paraná em 2022

Da Redação

As convenções partidárias que começaram no dia (20/7) estão definindo os candidatos a senador da República pelo Paraná nas próximas eleições. O primeiro turno para presidente, governador, senador, e deputados federais e estaduais está marcado para 2 de outubro de 2022, e, eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo mês.

Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções e deliberar sobre a formação de coligações e escolher candidatas e candidatos que vão disputar as eleições. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

Confira a lista dos candidatos já definidos pelos partidos para o Senado no estado

fonte: Reprodução Aline Sleutjes (PROS)

Aline Sleutjes (PROS)



Aline Sleutjes tem 43 anos e nasceu em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. Atualmente exerce o primeiro mandato de deputada federal. Ela possui graduação em Educação Física e pós-graduação em Gestão Escolar. Na política, a candidata ao Senado foi eleita vereadora de Castro em 2005 e 2013. Em 2018, foi eleita deputada federal pelo Paraná.

fonte: Reprodução Desiree Salgado (PDT)

Desiree Salgado (PDT)



Eneida Desiree Salgado tem 47 anos e nasceu em Curitiba. Ela é mestre e doutora em Direto pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A candidata também tem duas pesquisas de pós-doutorado sobre temas ligados à política, sendo uma na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e outra na UFPR.

fonte: re César Silvestri Filho (PSDB)

César Silvestri Filho (PSDB)

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) confirmou o nome de Cesar Silvestri Filho como candidato ao Senado pelo Paraná em convenção partidária realizada na quarta-feira (20), em Curitiba.

Silvestre Filho é ex-prefeito de Guarapuava e chegou a ser apontado como pré-candidato ao governo estadual.

fonte: Reprodução Guto Silva (PP)

Guto Silva (PP)

O Partido Progressistas (PP) oficializou a candidatura de Guto Silva ao Senado, em convenção realizada no sábado (23), no Parque de Exposições de Londrina, no norte do estado.

Guto Silva está no segundo mandato como deputado estadual e é ex-secretário da Casa Civil do governo Ratinho Junior.

fonte: Reprodução Laerson Matias (PSOL)

Laerson Matias (PSOL)



Laerson Matias tem 59 anos e é de Cascavel.

Na política, Laerson já foi candidato a deputado estadual, em 2006, e a vereador de Cascavel, em 2016, mas não foi eleito.

fonte: Reprodução Orlando Pessuti (MDB)

Orlando Pessuti (MDB)



A candidatura de Orlando Pessuti ao Senado foi confirmada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Paraná, em convenção realizada na segunda-feira (25).

Pessuti tem 69 anos e nasceu em Califórnia, no norte paranaense. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

