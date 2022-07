PDT confirma Desiree Salgado como candidata ao Senado pelo Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eneida Desiree Salgado, é doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral na Universidade Federal do Paraná

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou, neste sábado (30) em convenção realizada em Curitiba , a candidatura de Desiree Salgado ao Senado pelo Paraná.

continua após publicidade .

O partido também oficializou que terá Ricardo Gomyde como candidato a governador. Na política, Desiree se filiou ao PDT em 2021 e concorre ao Senado pela primeira vez.

A candidata também tem duas pesquisas de pós-doutorado sobre temas ligados à política, sendo uma na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e outra na UFPR.



continua após publicidade .

Sobre Desiree

Eneida Desiree Salgado tem 47 anos e nasceu em Curitiba é doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral na Universidade Federal do Paraná (UFPR), pesquisadora e autora, idealizadora do Política Por/De/Para Mulheres, mãe da Ana Clara e esposa do João.





Siga o TNOnline no Google News