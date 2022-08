Ratinho lidera corrida ao governo, segundo pesquisa do Ipec

Da Redação

Ratinho Junior e Roberto Requião disputam as eleições para o Governo do Paraná

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (23) mostra o atual governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 46% das intenções de voto nas eleições de outubro. A pesquisa Ipec (antigo Ibope), encomendada pela RPC, mostra o candidato Roberto Requião (PT) com 24% das intenções de voto. Esta é a primeira pesquisa do instituto com eleitores do Paraná.

Ao todo, 1,2 mil pessoas foram ouvidas na pesquisa entre os dias 19 e 21 de agosto em 57 municípios paranaenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR‐05619_2022; e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o código PR‐07859_2022.

Foram apresentados como candidatos as eleições de outubro: Adriano Teixeira (PCO); Carlos Massa Ratinho Junior (PSD); Gomyde (PDT); Joni Correia (DC); Professora Angela (PSOL); Requião (PT); Solange Ferreira Bueno (PMN); Vivi Motta (PCB) e Professor Ivan (PSTU).

Pesquisa estimulada

Resposta estimulada e única, em %:

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD): 46%

Requião (PT): 24%

Professora Angela (PSOL): 2%

Professor Ivan (PSTU): 2%

Gomyde (PDT): 1%

Adriano Teixeira (PCO): 1%

Joni Correia (DC): 1%

Solange Ferreira Bueno (PMN): 1%

Vivi Motta (PCB): 0%

Branco/nulo: 12%

Não sabe/não respondeu: 11%

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD): 26%

Requião (PT): 7%

Joni Correia (DC): 0%

Outros: 1%

Branco/nulo: 6%

Não sabe/ não respondeu: 60%

Com informações do G1.

