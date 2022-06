Carlos Roberto Massa Junior: Ratinho Junior

Da Redação

Carlos Roberto Massa Júnior mais conhecido como Ratinho Júnior,

Ratinho Junior

Nome: Carlos Roberto Massa Júnior

Nascimento: 19-04-1981

Sígno: Áries

Estado civil: Casado

Profissão: Empresário

País: Brasil

Cidade de nascimento: Jandaia do Sul

Carlos Roberto Massa Junior mais conhecido como Ratinho Junior, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e em 2018 foi eleito governador do estado do Paraná.

Ele nasceu em Jandaia do Sul, em 19 de abril de 1981 e mudou-se para Curitiba com a família aos 5 anos de idade.

Em 2004, graduou-se em Marketing e Propaganda na Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER) e, ainda antes de concluir a graduação, trabalhou em diversas emissoras de rádio e TV do Paraná apresentando, inclusive, o programa Microfone Aberto na Rádio Massa FM, pertencente ao conglomerado empresarial de seu pai. Em 2011, concluiu a pós-graduação em Direito do Estado pela Universidade Católica de Brasília, no Distrito Federal, além de realizar cursos de especialização em Administração tributária e Reforma Fiscal e Sociedade pela Universidade Complutense, em Madri, na Espanha.

Desde 2003, Carlos Roberto Massa Júnior é casado com a empresária Luciana Saito Azevedo e tem três filhos: Alana Saito Massa, Yasmim Saito Massa e Carlos Roberto Massa Neto.