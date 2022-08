Ratinho Jr lidera pesquisa com 55%, seguido por Requião, com 19%

Da Redação

Governador Ratinho Junior e ex-governador Roberto Requião polarizam intenções de voto

Pesquisa do Instituto Ipespe divulgada nesta quinta-feira (18) mostra Ratinho Junior (PSD), candidato à reeleição, na frente na corrida para o Palácio Iguaçu. O governador lidera a pesquisa com 55% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Roberto Requião (PT) com 19%. A pesquisa foi realizada entre 13 e 15 de agosto.

Na sequência, aparecem empatados a candidata do PSOL, professora Ângela Machado e o do PDT, ex-deputado federal Ricardo Gomyde, com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Branco e nulos somam 14% e não sabe ou não respondeu, 10%.

O Instituto Ipespe ouviu 1.000 eleitores via telefone. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5% . A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos BR-03631/2022 e PR05888/2022.

Veja os números

Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) – 55%

Requião (FED) – 19%

Professora Angela (PSOL) – 1%

Gomyde (PDT) – 1%

Joni Correia (DC) – 0%

Professor Ivan (PSTU) – 0%

Nenhum / Branco/ Nulo 14%

Não sabe / Não respondeu 10%

