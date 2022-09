Mais de 70% da população do Paraná aprova a gestão Ratinho Junior

Da Redação

O resultado é quase 10% superior ao revelado na consulta passada, de junho deste ano

A gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior à frente do governo estadual tem a aprovação de 71,4% da população do Paraná, de acordo com o mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (20). O resultado é quase 10% superior ao revelado na consulta passada, de junho deste ano, quando o índice de satisfação com a administração regional era de 63%.

Entre aqueles que estão satisfeitos com as medidas implementadas por Ratinho Junior a partir de 2019, 54,6% consideram a gestão como ótima ou boa e 28,4% classificam como regular. Em relação à amostragem de junho, o índice dos que consideram a gestão como ótima mais do que dobrou, saltando de 8,4% para 17,6%.

Por consequência, a taxa de reprovação caiu, passando de 30,3% para 23,2%. O estrato dos que não souberam ou não opinaram reduziu de 6,7% para 5,4%. Já aqueles que classificam o governo estadual como ruim oscilou de 8,5% para apenas 6,9% e péssimo de 11,4% para 8,3%.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores em todo o Paraná entre os dias 15 e 19 de setembro. O nível de confiança é de 95%, para uma margem estimada de erro de 2,5%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º PR-07440/2022. De acordo com o TSE, a pesquisa foi contratada pelo partido União Brasil.

