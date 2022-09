Campanha de Requião (PT) não terá mais inserções no rádio e TV

Da Redação

Roberto Requião (PT) não terá mais inserções na TV ou no rádio

A campanha de Roberto Requião (PT) foi novamente punida pela Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (28). Desta vez, por ter feito falsas acusações sobre Ratinho Junior (PSD) e a sua família. A sentença prevê a publicação do direito de resposta da campanha do governador e candidato à reeleição pelo dobro do tempo em que as mentiras foram veiculadas e, com isso, a campanha de Requião não terá mais inserções na TV ou no rádio.

O direito de resposta da campanha de Ratinho Junior será veiculado nas 40 inserções de 1 minuto na televisão e nas 78 inserções de rádio remanescentes da campanha de Requião.

Em sua sentença, a Juíza Auxiliar Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) Melissa de Azevedo Olivas, deixa claro que alegações de Requião sobre gastos com publicidade institucional do Governo do Estado são baseadas em suposições e estão descontextualizadas.

“Em nenhum momento os representados questionam, como tentam fazer crer na peça de defesa, os gastos com publicidade institucional em geral. Simplesmente indicam o pagamento de 20 milhões em trinta meses de governo, dando a entender que se trataria de ilícito, ou favorecimento por parte do Governador a sua família”, informa a sentença.

“A Federação, em sua defesa, chega a confessar que tal valor sequer seria efetivamente comprovado, mas sim estimado. Ou seja, trata-se de número informado por meio de suposição, o que não se admite, sobretudo no debate eleitoral”, continua a juíza.

O material passa a ser veiculado ainda nesta quarta-feira (28) e segue até o final de quinta-feira (29), quando termina o período de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, conforme estabelecido no calendário eleitoral do TRE-PR.

