Associação Comercial abre agenda de encontros políticos com Beto Preto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O médico e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, é o primeiro candidato a fazer o encontro com a Acia

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), pretende ouvir todos os candidatos da cidade nas eleições de 2022, a exemplo do que sempre fez nas eleições anteriores. E o primeiro encontro será já nesta terça-feira (16), com início às 18h30, com o ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), que é candidato a deputado federal.

continua após publicidade .

Beto Preto abre a agenda dos encontros políticos da Acia, que confirmou que pretende se reunir formalmente com todos os candidatos a deputado federal e também com os candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná. Por ocasião desses encontros, a Acia pretende, ainda, entregar aos candidatos um documento com uma série de reinvindicações e propostas de ações levantadas junto ao empresariado local.

A conversa com os candidatos também será pautada a partir de sugestões de associados, com demandas na área de infraestrutura, saúde, educação, tecnologia, economia e legislação, entre outras. Os temas são basicamente os mesmos que constarão do documento da Acia a ser entregue aos candidatos.

continua após publicidade .

A Associação Comercial informa que a partir das próximas reuniões ordinárias, que acontecem sempre às segundas-feiras, devem ser definidos os próximos encontros com candidatos.

Siga o TNOnline no Google News