Anibelli Neto afirma que MDB vive fase de reestruturação no PR; veja

Deputado estadual Antônio Anibelli Neto durante visita ao TNOnline

Presidente do MDB no Paraná e candidato à reeleição, o deputado estadual Antônio Anibelli Neto realizou reuniões políticas em Apucarana nesta terça (17) e quarta-feira (18), quando colocou o nome dele à disposição das lideranças locais do partido para representar o município no caso de conseguir um novo mandato nas eleições de outubro. Em entrevista ao TNOnline, ele afirmou que a sigla vive um momento de reestruturação após a saída do ex-governador Roberto Requião, que é candidato ao Palácio Iguaçu pelo PT. Veja o vídeo abaixo.

O objetivo, segundo Anibelli Neto, é fazer o partido voltar a crescer nestas eleições em número de parlamentares. Atualmente, são dois deputados estaduais e dois federais. “Com a saída do Requião (ex-governador Roberto Requião) do partido, nossa responsabilidade ficou muito maior. Nós traçamos um planejamento de fazer 15 encontros regionais, trazendo novas lideranças, prestigiando possíveis pré-candidatos a deputado e definindo que teríamos um nome ao Senado”, diz Anibelli Neto, que foi eleito presidente do MDB em 2021, defendendo uma aproximação com o governador Ratinho Junior (PSD), o que provocou a saída do ex-governador Roberto Requião do MDB.

Segundo o deputado, a legenda formou uma “grande chapa de candidatos a deputado estadual e federal”. “Acredito que essa chapa vai nos dar condições de voltarmos a crescer de ponto de vista numérico de cadeiras a estadual e federal”, projeta, destacando também a escolha do ex-governador Orlando Pessuti para disputar o Senado.

O parlamentar, que buscará seu quarto mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), afirma que o partido decidiu dar oportunidade em 2022 a novas lideranças e, por isso, não tentou atrair nenhum político com mandato para a legenda durante o período de filiações.

“Nossa estratégia foi prestigiar as lideranças que já estavam no MDB, valorizar a base., o que era uma crítica que recebíamos" - Anibelli Neto, deputado estadual - Anibelli Neto, deputado estadual

Em relação ao apoio dado a Ratinho Júnior, ele afirma que a decisão foi de "90% do partido". No entanto, Anibelli Neto antecipa que o objetivo é ter candidato a governador em 2026, já triplicando o número de prefeitos em 2024. "Vamos batalhar para sermos maiores do que somos hoje, (voltando) a protagonizar a política paranaense", completa.







