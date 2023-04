Da Redação

VEREADORES

Quem volta em 2025, serão poucos, 3 ou 4 tem chances reais de voltar a Câmara.

Com poucas ideias, pouca fiscalização e muito gasto, estes vereadores atuais estão em baixa com os eleitores, que tende a escolher gente nova.

FORA DA DISPUTA

Nenhum ex.prefeito de Apucarana estará na disputa da eleição de prefeito de 2024.A maioria parou com a política, ou a política parou com eles, Beto Preto seria o único com chances de disputar a eleição de prefeito, mais não quer, vai continuar sendo secretário nos próximos anos

PT CURITIBA

O deputado estadual Arilson Chiorato que tem domicílio eleitoral em Apucarana deverá mudar para Curitiba.

O PT, quer Arilson, candidato a prefeito em Curitiba com o apoio do Presidente Lula.

Arilson deve disputar a eleição com o deputado estadual Deltan Dallagnol, e Goura do PDT

