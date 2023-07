Da Redação

As eleições serão no ano que vem, mas têm muitos candidatos a vereador se preparando para disputa. O vereador Tiago Cordeiro tem até aplicativo para saber onde estão suas lideranças e cabos eleitorais. Tiago é super organizado e avançado, usando a tecnologia nas eleições. Para ele, profissionalizar a eleição faz parte da política. Tiago tem como meta estar entre os três primeiros mais votados da próxima Câmara.



Décimo terceiro

Julho é mês da prefeitura pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário. Ano passado, Júnior da Femac pagou dia 14. Serão quase R$ 10 milhões injetados na economia local, para alegria do comércio. A Câmara de Vereadores deve pagar aos seus funcionários na mesma data da prefeitura.

Recado dado

Tem um candidato da oposição que está na frente das sondagens eleitorais e mandou o seguinte recado à situação: se quiserem briga, depois de eleito, vou ficar até as dez horas da noite no gabinete com as luzes acessas checando as contas dos últimos anos.

Mulheres

Cada partido pode lançar três mulheres e nove homens na eleição de vereadores. Apucarana pode ter mais de vinte mulheres na disputa. Jossuela Pirelli, Eliana Rocha e Renata Borges estão entre as favoritas.

Val candidato



Val Marques, do PSD, é pré-candidato a prefeito. Val foi vereador duas vezes e tem um grande relacionamento político com o governo de Estado. O PSD, de Val , também tem Paulo Vital como pré-candidato.