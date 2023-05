Da Redação

Ciretran Apucarana

Troca na chefia da Ciretran de Apucarana. Saiu Fernando Garcia de Apucarana e entrou Marcela Valéria Magon, de Novo Itacolomi. Fernando Garcia estava na chefia há mais de dez anos e passou por quatro governadores: Jaime Lerner, Beto Richa, Cida Borghetti e Ratinho Júnior. Fernando foi sempre excelente profissional e tratava o Detran com muita seriedade, sem nunca ter sido citado em qualquer denúncia. A troca foi realizada por falta de força política de Apucarana. Queremos agradecer o Fernando Garcia pela dedicação de mais de dez anos.

Não sabia

O diretor-presidente do Detran do Paraná, Adriano Furtado, visitou a Ciretran de Apucarana na última quinta (12) e deu entrevista às rádios de Apucarana elogiando o trabalho de Fernando Garcia. Ele só não sabia que a exoneração de Fernando tinha saído na quarta (10) no diário oficial.

Amigos

O ex-presidente Tancredo Neves dizia: na política ter inimigos políticos é normal, o que não pode é não ter amigos.

